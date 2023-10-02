لطفي لبيب يعلن عن مفاجأة.. وهذا ما قاله عن مرضه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على هامش حضوره حفل افتتاح “أيام القاهرة للمونودراما”، في دورته السادسة، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، وذلك على المسرح المكشوف في دار الأوبرا، كشف الفنان لطفي لبيب عن مفاجأة بإعلانه اعتزال الفن نهائياً بعد مسيرة طويلة مليئة بالعطاء والنجاح.

وأكد لطفي لبيب أنه قرّر اعتزال التمثيل، بعد المرض الذي ألمّ به وعانى بسببه صعوبة في الحركة، والذي يستوجب خضوعه للعلاج خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب الفنية، مشاركته كضيف شرف في فيلم “مرعي البريمو”، وهو بطولة الفنانين: محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير…، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية “مرعي البريمو” الذي يعمل في تجارة البطيخ، ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.