محمد هنيدي يخوض تجربة مميّزة مع ممثلين من ذوي الهمم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان محمد هنيدي عن خوضه تجربة مسرحية جديدة هي الأولى في مسيرته الفنية حيث يتعاون خلالها مع ممثلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحمل عنوان “فرحات والعائلة”.

ونشر هنيدي عبر حسابه الخاص في إنستغرام”، الملصق الدعائي للمسرحية، وعلّق عليه بالقول: “عرض مسرحي من بطولة مواهب من ذوي الهمم… على مدار عام ونصف العام يتم الإعداد لمشروع التعاون بيني وبين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم”.

وأضاف: “مشروع عمل مسرحي يشاركني فيه فنانون من أصحاب الهمم… قصة اجتماعية بقالب كوميدي نعرض فيها مواهب رائعة لفنانين مميزين جداً… خطوة جديدة لتمكين ذوي الهمم في كل المجالات”.

من ناحية أخرى، يسابق الفنان محمد هنيدي الوقت للانتهاء من تصوير فيلم “الجواهرجي”، وذلك بعد تأجيلات عدة، ويشاركه في البطولة كل من: منى زكي وأحمد السعدني وتارا عماد، ومجموعة من النجوم ضيوف الشرف، بينهم: لبلبة وعارفة عبد الرسول وأحمد صلاح حسني.

والفيلم يشكّل عودة التعاون بين منى زكي ومحمد هنيدي بعد فيلمهما “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، الذي قدّماه معاً منذ 23 عاماً، وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.