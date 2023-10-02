حسن الرداد يروّج لفيلمه “بلموندو” بطريقة مبتكرة وجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّج الفنان حسن الرداد لفيلمه الجديد “بلموندو” الذي لا يزال مستمراً في تصوير مشاهده، بطريقة مبتكرة وجديدة بحيث يشارك الجمهور في تصوير الفيلم.

وأعلن الرداد أن هناك مشهداً سيتم تصويره في العاشرة مساءً، ويتضمن بثاً مباشراً للشخصية التي يجسدها في الفيلم، وهناك فرصة لمن يتفاعل مع هذا البث للظهور ضمن هذا المشهد.

ونشر الرداد مقطع فيديو عبر حسابه في موقع “تيك توك” ظهر فيه بلوك شخصية “بلموندو”، وهو يقول: “مين عايز يطلع معايا في فيلم “بلموندو”؟ عندي لقطة مهمة جداً في الفيلم، وهي عبارة عن لايف ضمن أحداث الفيلم، يعني كل الناس اللي هتشارك معايا في اللايف، هتبقى طالعة معايا في الفيلم، وكل تعليقاتها وآرائها في شخصية الفيلم، مستنيكم”.

يُشار إلى أن فيلم “بلموندو” هو بطولة حسن الرداد، ومن تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول “بلموندو” الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج بفتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، لكن تحدث مفاجأة وتتوالى الأحداث.