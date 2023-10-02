أشرف زكى وإيهاب فهمى يقدمان واجب العزاء فى الراحل أحمد سامى العدل

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أشرف زكى والفنان إيهاب فهمي، بالإضافة إلى المخرج عمرو سلامة، على حضور عزاء أحمد سامى العدل.

وكان عزاء أحمد سامى العدل، نجل الفنان الراحل سامى العدل، قد بدأ مؤخراً، وحرص أشقاؤه على استقبال المعزين والتواجد من اللحظة الأولى، بحضور كل من مدحت وجمال ومحمد العدل، وذلك داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط عدد من النجوم الذين بدأوا التوافد على العزاء.

وكانت رشا سامي العدل، قد أعلنت عن وفاة شقيقها أحمد العدل، وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل"، متابعة: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

وشارك العدل بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "اعز الولد" عام 2021، وكانت آخر مشاركته في الفن في مسلسل "جميلة" حيث عمل سكريبت حركة خلاله.

يذكر أن الفنان سامى العدل رحل عن عالمنا 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.