شكرا لقرائتكم خبر عن على بدرخان يفتتح أولى ورش مهرجان الإسكندرية السينمائي فى دورته الـ39 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت ورشة إخراج سينمائي للمخرج على بدرخان، ضمن فعاليات الدورة 39 لـ مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، والمقرر لها أن تختتم فعالياتها في 5 أكتوبر المقبل.

ومن جانبهم أشادوا الشباب المشاركين بالورشة وأكدوا انهم أستفادوا من الخبرات الكبيرة للمخرج علي بدرخان.

ومن المقرر أن تبدأ غدًا الثلاثاء ورشة التصوير المقامة ضمن فعاليات الدورة الـ39 والتي يحاضر خلالها مدير التصوير الكبير سمير فرج.

وتضم لجان تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الإسكندرية، كل من المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي والمنتج الإسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية أندريا لودفيتشتي من إيطاليا وعامر سالمين من الإمارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة أفلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاتة وسامي حلمي.

أيضًا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبد الجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.