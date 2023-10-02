باز لورمان يترأس لجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر 2023

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اختيار الكاتب والمخرج باز لورمان لرئاسة للجنة تحكيم دورته الثالثة، المقرر انطلاقها في 30 نوفمبر حتى 9 ديسمبر في مدينة جدة.

ويعد باز لورمان، المرّشح لجائزة الأوسكار، أحد أبرز رواة القصص في كلٍ من مجال السينما والأوبرا والمسرح والموسيقى، بحسب بيان المهرجان، إذ نال فيلمه الأخير Elvis الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية للمغني الشهير إلفيس بريسلي، على ثاني أعلى إيرادات على مستوى العالم في فئة أفلام السيرة الذاتية، كما أخرج عدة أفلام نالت استحسان النقّاد، من بينها The Great Gatsby الحائز على جائزتي أوسكار، و Romeo And Juliet، و Moulin Rouge الحائز على جائزة الأوسكار.

تتطلّع الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إلى عرض تشكيلة متنوعة من الأفلام لمخرجين من العالم العربي وآسيا وأفريقيا، كما تتطلّع لعرض أكثر الأفلام إثارةً للإعجاب خلال العام الماضي، وسينضم باز لورمان إلى بقية أعضاء لجنة التحكيم لاختيار وتتويج الأفلام بجوائز اليُسر.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد التركي: “يسعدنا أن نرحب بانضمام المُخرج الأسطوري باز لورمان إلى الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي كرئيس للجنة التحكيم، حيث أن مكانة باز غنيّة عن التعريف ضمن الثقافة العامّة والمجال الإبداعي ككل. كما نتطلع إلى اختيار الأفلام والاحتفاء بها معاً عبر عموم المنطقة العربية وآسيا وأفريقيا”.

وصرّح باز لورمان قائلاً في بيان: “لقد ألهمتني إبداعات المواهب السعوديّة الشابّة في صناعة الأفلام حينما زرت المملكة العربية السعودية سابقاً، وإنه لشرف عظيم أن أكون رئيس لجنة التحكيم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام، وأن أشهد بنفسي على الحِراك الفنّي الملهم الذي تشهده السينما في العالم العربي وآسيا وإفريقيا، وأتطلّع للاحتفاء بالمواهب الصاعدة والمخرجين المبدعين ضمن هذه المنطقة التي تتّسم بالتنوع الثقافي والفني الذي يليق بهذا المهرجان الرائع في جدة”.