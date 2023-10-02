صلة قرابة بين فيدرا وأنغام تحدث ضجة.. فما هي؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية فيدرا عن وجود صلة قرابة بينها وبين الممثلة المصرية أنغام وذلك من خلالا إبنها من الموزع الموسيقي الكويتي الجنسية فهد الشلبي، مؤكدة أنها أخت والده من ناحية الأم.



وكتبت فيدرا عبر حسابها الخاص، بعد أن شاركت الجمهور صورة تجمعها بالأب والإبن: "عبد الرحمن فهد الشلبي مامته المطربة المصرية أنغام أبوه الموزع الموسيقي الكويتي فهد وعمته فيدرا الأردنية حبيب أمه وأبوه وعمته".

وخلال حفلها في الكويت، وتحديداً أثناء غنائها ضمن مهرجان "ليلة العمر"، قدمت الفنانة المصرية أنغام ابنها عبد الرحمن (17 عاماً) للجمهور على المسرح.

وقالت أنغام: "عبد الرحمن فهد الشلبي، كويتي الجنسية، كان لازم يعني يجي يزور بلده، شوفتوا القمر الكويتي دا، مبروك عليكم وعلي، ويتربى في عزكم".