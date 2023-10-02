بالفيديو..الموسيقار يحيى خليل يجري بروفاته النهائية استعدادا لحفله في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتهى قبل قليل فنان الجاز العالمي ورائد موسيقى الجاز الموسيقار يحيى خليل، بمصاحبة فرقته من التحضيرات النهائية استعدادا لحفل يوم الخميس الموافق ٥ أكتوبر، بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، والذي سيقام في الثامنة مساء على المسرح الصغير، وحفل يوم الجمعة الموافق ١٣ من أكتوبر على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

وبث الفنان يحيى خليل عبر صفحته الرسمية مقطع فيديو بمصاحبة فرقته، وذلك أثناء عزف مقطوعة من موسيقى أغنية (موعود) التي قام بغنائها العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ من ألحان الموسيقار بليغ حمدي.

ويقدم خليل خلال الحفلين عدد من أعماله الخاصة إلى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقى العربية منهم: محمد عبدالوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل.

وكانت دار الأوبرا طرحت التذاكر للجمهور عبر الموقع الإلكتروني بنظام الفئة الواحدة وجاء سعرها بمبلغ 250 جنيهًا مصريًا.

يذكر أن يحيى خليل عاد مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية بعدما أنهى عدد من حفلاته هناك، منها حفل متحف الفنون بمدينة ديترويت والتي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية، وذلك بمصاحبة الأوركسترا العربية الوطنية بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم، وحفل الجمعية المصرية بمدينة شيكاغو.