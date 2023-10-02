أحمد الفيشاوي ينشر صورًا من كواليس "عادل مش عادل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورًا تجمعه بالمخرج أحمد يسري مخرج فيلمه الجديد "عادل مش عادل".

ونشر "الفيشاوي" صورا أخرى من كواليس التصوير عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق قائلًأ: "في التصوير مع أحمد يسري صديق العمر، أخويا الحبيب عملنا فيلم 45 يوم وفيلم ريتسا والنهاردة بنعمل الفيلم الكوميدي عادل مش عادل.

ولاحظ بعض متابعي "الفيشاوي" ظهوره بالصور بدون "تاتوهات" والتي كانت تملأ جسده بالكامل وعلقوا قائلين: "هو شال الوشم؟، معقول مسح كل التاتو اللي في جسمه، شكلك أحسن بكتير من غير الوشم"، ليكشف "الفيشاوي" بعدها عن تعاونه مع فريق عمل متخصص في المكياج عملوا معًا على مجسم سيليكون ارتداه لاخفاء التاتوهات.

وعرض لأحمد الفيشاوي مؤخراً أحدث أعماله السينمائية بعنوان "رهبة" وسط مشاركة نخبة من النجوم، منهم ثراء جبيل، محمد لطفي، نسرين أمين، محمود البزاوي، سما إبراهيم، تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

يذكر أن أحمد الفيشاوي يشارك ببطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" والذي يعيد خلاله التعاون للمرة الثالثة مع المخرج طارق العريان وعدد من نجوم السينما المصرية منهم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم والمقرر عرضه تجارياً بحلول عام 2024.