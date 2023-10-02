بطلته فازت بالأوسكار والمخرج إسرائيلي الجنسية.. 10 معلومات عن فيلم "جولدا" على "نتفليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

جدل كبير أثاره فيلم الدراما والسيرة الذاتية "Golda" وهو أحدث إنتاجات منصة "نتفليكس" وتدور أحداثه حول رئيسة وزراء الحكومة الإسرائيلية، جولدا مائير وكونها المرأة الوحيدة التي تولت هذا المنصب.

وجسدت شخصية "جولدا مائير" النجمة البريطانية الحائزة على جائزة الأوسكار هيلين ميرين وشاركها البطولة مجموعة من النجوم الصاعدة من مختلف الجنسيات حول العالم.

وإليكم 10 معلومات عن فيلم السيرة الذاتية "جولدا":

1- الفيلم عرض لأول مرة على "نتفليكس" يوم 25 أغسطس الماضي.

2- الفيلم يضم مشاهد يتحدث فيها أبطاله بعدد من اللغات: العربية، والإنجليزية والعبرية.

3- قضت النجمة هيلين ميرين 3 ساعات ونصف من أجل مكياج جولدا مائير، قبل تصوير مشاهدها.

4- فيلم جولدا للمخرج إسرائيلي الجنسية جاي ناتيف.

5- الفيلم عرض لأول مرة ضمن فعاليات برلين السينمائي ضمن مسابقة "عروض خاصة".

6- تقييم الفيلم على موقع "IMDB" 6.0/10

7- الفيلم تدور أحداثه حول حرب 6 أكتوبر والقرارات التي أخذتها جولدا مائير.

8- هذه ليست المرة الأولى التي تجسد خلالها هيلين ميرين شخصية شهيرة حيث جسدت من قبل شخصية الأميرة إليزابيث بفيلم "The Queen" عام 2006 وحازت من خلاله على جائزة الأوسكار.

9- الفيلم بلغت إيراداته عالميًا 4.971.543 ملايين دولار.

10- الفيلم مدته ساعة و40 دقيقة وتم تصنيفه تحت الإشراف العائلي.