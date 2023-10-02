محمد منير وصلاح عبد الله وشريف عرفة يقدمون واجب العزاء فى الراحل أحمد سامى العدل

القاهرة - سامية سيد - حرص الكينج محمد منير والفنان ياسر جلال وآسر ياسين وصلاح عبد الله والمخرج شريف عرفة وسيد رجب ودياب والإعلامية هالة سرحان وعزيز الشافعي وتامر حسين والمنتج محسن جابر، على حضور عزاء الراحل أحمد سامى العدل.

كما حرصت الفنانة يسرا والفنانة أنوشكا والمؤلف تامر حبيب على التواجد ضمن أول المُعزين بعزاء الراحل أحمد سامى العدل.

أيضاً سبق أن حضر الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمى على تقديم واجب العزاء، وكان فى استقبالهم كل من مدحت وجمال ومحمد العدل، وذلك داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط عدد من النجوم الذين بدأوا في التوافد على العزاء.

وكانت رشا سامي العدل، أعلنت عن وفاة شقيقها أحمد العدل، وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل"، متابعة: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

وشارك العدل بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "أعز الولد" عام 2021، وكانت آخر مشاركاته في الفن في مسلسل "جميلة"، حيث عمل سكريبت حركة خلاله.

يذكر أن الفنان سامى العدل رحل عن عالمنا 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.