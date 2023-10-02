شكرا لقرائتكم خبر عن عروض ألعاب نارية لأحمد عصام تضىء سماء ميدان الكوربة بعد إعلان الرئيس السيسى ترشحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مصمم الألعاب النارية أحمد عصام، عرضا عالميا للألعاب النارية فى سماء ميدان الكوربة، بعد إعلان الرئيس السيسى ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024-2030، ورددت الجماهير المتواجدة فى ميدان الكوربة تحيا مصر.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، صباح اليوم الإثنين، شارك فيها الآلاف من المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

وأكد المشاركون أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.

وطالب المواطنون الرئيس السيسي باستكمال ما بدأه من إنجازات يشهد لها القاصى والدانى ولا ينكرها إلا جاحد ومتربص للدولة المصرية.