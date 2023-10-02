شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان إيهاب توفيق يصل احتفالية ميدان الجلاء بعد إعلان الرئيس السيسى الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل قبل قليل الفنان ايهاب توفيق الى ميدان الجلاء للمشاركة فى تقديم باقة أغانى تزامنًا مع إعلان الرييس مع إعلان الرئيس إعلان الرئيس بالترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث استقبل المشاركون إعلان الرئيس بالترشح بالزغاريد وترديد هتافات تحيا مصر، وردد المشاركون هتافات تحيا مصر وبنحبك ياسيسى وكمل ياريس .

ويشارك فى الفاعلية الآلاف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر وممثلى النقابات العمالية بالفنادق والشركات إضافةً إلى عدد كبير من المواطنين وممثلى الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة الجيزة.

ورفع المشاركون لافتات وصور للرئيس السيسى وعلم مصر كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030، مكتوب عليها كلنا معاك ، معا لاستكمال التنمية، معا لاستكمال بناء مصر، كما ارتدى بعض المشاركين تى شيرت مطبوع عليه تحيا مصر.







































