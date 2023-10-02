شكرا لقرائتكم خبر عن نهال نبيل تقدم فقرة غنائية فى ميدان الكوربة والجماهير تتفاعل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت المطربة نهال نبيل، مجموعة متنوعة من أغانيه فى ميدان الكوربة وتفاعل معها كل المتواجدين، وقد صعدت قبلها على المسرح المطربة زينب حسن، وغنت بعض من الأغانى الوطنية.

وقالت نهال نبيل: "أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مجهوداتها اللى عملها ولسه هيعملها وربنا معاه والشعب كله معاه".

وقد قدم مصمم الألعاب النارية أحمد عصام، عرضا عالميا للألعاب النارية فى سماء ميدان الكوربة، بعد إعلان الرئيس السيسى ترشحه للانتخابات الرئاسية ورددت الجماهير المتواجده فى ميدان الكوربة تحيا مصر.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، صباح اليوم الإثنين، شارك فيها الآلاف من المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

وأكد المشاركون أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.