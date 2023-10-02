شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج المغربى مولاى الطيب: قصة فيلم "سلم وسعى" مستوحاة من حياة والدى وأشقائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل ندوة الفيلم المغربي "سلم وسعي" المشارك ضمن فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، بحضور مخرج الفيلم مولاي الطيب يوحنانة، وأدارت الندوة الناقدة دعاء حلمي.

وقال المخرج المغربي مولاي الطيب: استلهمت قصة الفيلم من عائلتي خصوصا والدي وأشقاءه، والفيلم من إنتاجي، وقد كلفني الكثير بسبب تصوير معظم الأحداث في الصحراء، وكان والدي وأشقاؤه يعيشون في الصحراء وتعرضوا للكثير من العقابات بسبب الحروب، مما أدى إلى تشتيتهم.

وأضاف مولاي الطيب: الجمل كان البطل الرئيسي بالنسبة لي لأنه كان يعبر عن بعض الدلالات لعل أهمها أن يهدي الناس إلى الطريق، وأطلق على الفيلم اسم "سلم وسعي" لأنها مقولة شهيرة بالمغرب تقال لمن يدخل في الحرب وينجو منها.

يذكر أن لجان التحكيم تضم كلا من: المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي والمنتج الإسباني خوانما باجو، وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية أندريا لودفيتشتي من إيطاليا وعامر سالمين من الإمارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شيرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبد السلام.

كما تضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر الفنانة جومانا مراد رئيس اللجنة، وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي، أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبد الجليل وعضوية كل من: السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.