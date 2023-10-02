أحمد صيام ودنيا عبد العزيز وجمال عبد الناصر يقدمون واجب العزاء فى الراحل محمد فريد

القاهرة - سامية سيد - قدمت الفنانة دنيا عبد العزيز واجب العزاء في الراحل محمد فريد الذي يقام بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، كما تواجد كل من: الفنان أحمد صيام وجمال عبد الناصر وزوجته.

وبدأ مؤخراً عزاء الفنان محمد فريد، وتتلقى حاليًا ابنته ناهد العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وحرص على التواجد منذ البداية الفنان محمد أبو داوود.

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، قد كشف عن وفاة الفنان القدير محمد فريد، بعد معاناته الفترة الماضية من أزمة صحية وبقائه داخل العناية المركزة؛ إذ عانى من مشاكل صحية بسبب سوء التغذية وضعف الأوردة، وعند إجراء عدد من الفحوصات في المستشفى اضطر الطبيب لحجزه في غرفة العناية المركزة، وبعد يومين قضاها في المستشفى وجد الأطباء انخفاضا مرة أخرى في ضغط الدم ونسبة الهيموجلوبين في الدم.

بدأ محمد فريد شغفه بالتمثيل فى سن صغيرة، خلال دراسته فى مدرسة بني سويف الثانوية، وكان مدرس اللغة الفرنسية الفنان عبد الله فرغلى، الذى شاهد محمد فريد فى بعض الحفلات، فطلبه ليشارك فى مسرحية بعنوان "30 يوم فى السجن" لنجيب الريحانى.

أسكن عبد الله فرغلى دور "مريم" للفنان محمد فريد، ذلك الدور الذى جسدته الفنانة فيكتوريا حبيقة فى مسرح نجيب الريحانى، وبالفعل ارتدى فريد ملابس الخادمة مريم وجسد دور امرأة فى تلك المسرحية.

ذكر الفنان محمد فريد في أحد لقاءاته عن كواليس أول عمل فني له، وقال: "خضتي الأولى من الكاميرا كانت في فيلم السقا مات.. عندما كنت أدرس في المعهد كان يُدرس لنا صلاح أبو سيف وطلب مني أن أذهب له استوديو الأهرام وقال لي ستقدم دور الرجل الذي يعمل في المسمط الخاص بتحية كاريوكا.. دي الخضة الأولى للكاميرا وأمام الفنانين والممثلين الكبار".

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.