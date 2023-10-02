شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يشعل احتفالية متحف الحضارة بترشح الرئيس السيسى للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل النجم محمود الليثى الاحتفالية المقامة حالياً أمام ساحة متحف الحضارة احتفالا بترشح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية، وغنى مجموعة من أغانيه التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما شارك بالاحتفالية المغنى عصام صاصا بمجموعة من أغانيه.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، صباح اليوم الاثنين، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.

الحشود تحتفل بترشح الرئيس السيسي للانتخابات



الحشود تحتفل بترشح الرئيس السيسي للانتخابات



الحشود تحتفل بترشح الرئيس السيسي للانتخابات



الحشود تحتفل بترشح الرئيس السيسي للانتخابات



الحشود تحتفل بترشح الرئيس السيسي للانتخابات



الحشود تحتفل بترشح الرئيس السيسي للانتخابات



الحشود تحتفل بترشح الرئيس السيسي للانتخابات



الحشود تحتفل بترشح الرئيس السيسي للانتخابات



الحشود تحتفل بترشح الرئيس السيسي للانتخابات



الحشود تحتفل بترشح الرئيس السيسي للانتخابات



الحشود تحتفل بترشح الرئيس السيسي للانتخابات



الحشود تحتفل بترشح الرئيس السيسي للانتخابات



الحشود تحتفل بترشح الرئيس السيسي للانتخابات



الحشود تحتفل بترشح الرئيس السيسي للانتخابات



الحشود تحتفل بترشح الرئيس السيسي للانتخابات