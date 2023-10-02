هاني شاكر: أويد ترشح الرئيس السيسي للانتخابات وفى انتظار مزيد من الإنجازات

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القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير الغناء العربي هاني شاكر عن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح للرئاسة، مطالبا بمزيد من الإنجازات استكمالا للمسيرة التي بدأها ولمنظومة الأمن والأمان الذي نعيش فيه حالياً.

ودعا أمير الغناء هاني شاكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوفيق في المرحلة المقبلة.

وكان قدم مصمم الألعاب النارية أحمد عصام، عرضا عالميا للألعاب النارية فى سماء ميدان الكوربة، بعد إعلان الرئيس السيسى ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024-2030، ورددت الجماهير المتواجدة فى ميدان الكوربة تحيا مصر.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، صباح اليوم الإثنين، شارك فيها الآلاف من المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

وأكد المشاركون أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.

وطالب المواطنون الرئيس السيسي باستكمال ما بدأه من إنجازات يشهد لها القاصى والدانى ولا ينكرها إلا جاحد ومتربص للدولة المصرية.