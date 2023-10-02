ميرفت أمين ونيللى كريم وهشام ماجد يقدمون واجب العزاء فى الراحل أحمد سامى العدل

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء في الراحل أحمد سامي العدل، منهم الفنانة ميرفت أمين ونيللي كريم ودنيا سمير غانم وهشام ماجد والمخرج خالد جلال وحلمي عبد الباقى وأحمد وفيق وهنادى مهنا وأحمد مالك وكريم نور وحسن أبو الروس وأحمد طارق يحيي.

وحرصت الفنانة يسرا والفنانة أنوشكا والمؤلف تامر حبيب على التواجد ضمن أول المُعزين بعزاء الراحل أحمد سامى العدل.

كما سبق أن حضر الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمى على تقديم واجب العزاء، وكان فى استقبالهم كل من: مدحت وجمال ومحمد العدل، وذلك داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكانت رشا سامي العدل قد أعلنت عن وفاة شقيقها أحمد العدل، وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل"، متابعة: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة

وشارك العدل بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "أعز الولد" عام 2021، وكان آخر مشاركاته في الفن في مسلسل "جميلة" حيث عمل سكريبت حركة خلاله.

يذكر أن الفنان سامى العدل رحل عن عالمنا 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.