شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى يعلن تأييده للرئيس السيسى: إن شاء الله السنوات الجاية كلها خير وأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان إيهاب فهمى تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى بعد إعلانه رسميا الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل، قائلا: "مبروك لمصر وللقيادة السياسية، ومبروك ترشح سيادة الرئيس، إن شاء الله سنوات خير وسلام وأمن ومصر تفضل في أمان وسلام لسنين".

وتابع لـ"الخليج 365": "عيشنا سنوات بعد الفترة العصيبة اللي مررنا بيها، وإن شاء الله السنوات الجاية تبقى أحسن وأحسن، ومصر كلها بخير، والفرحة اللي في الشوارع والميادين مبروك علينا كلنا ونقول لسيادة الريس مبروك مقدما وان شاء الله يبقى عوام كلها خير على مصر وعلى الأمة كلها".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.