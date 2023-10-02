شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عاشور يحيى احتفالية ترشح الرئيس السيسى للانتخابات بميدان الكوربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غنى المطرب رامى عاشور، خلال احتفالية ترشح السيسى للانتخابات الرئاسية المقامة فى ميدان الكوربة بعض من أغانيه الجديدة، وقال: "انهاردة يوم مهم جدا جدا لترشيح السيسى للانتخابات ويارب دائما مصر فى تقدم"

وقدم مصمم الألعاب النارية أحمد عصام، عرضا عالميا للألعاب النارية فى سماء ميدان الكوربة، بعد إعلان الرئيس السيسى ترشحه للانتخابات الرئاسية ورددت الجماهير المتواجده فى ميدان الكوربة تحيا مصر.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، صباح اليوم الاثنين، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.