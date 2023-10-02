شكرا لقرائتكم خبر عن سماح أنور وأنوشكا تقدمان واجب العزاء فى الفنان الراحل محمد فريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة أنوشكا والفنانة سماح أنور على تقديم واجب العزاء في الراحل محمد فريد الذي يقام بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، كما تواجد كل من: الفنان أحمد صيام وجمال عبد الناصر وزوجته ولفيف من نجوم الفن والمجتمع، وكان الدكتور أشرف زكي والفنان إيهاب فهمى قد حرصا على تقديم واجب العزاء.

محمد فريد بدأ شغفه بالتمثيل فى سن صغيرة، خلال دراسته فى مدرسة بني سويف الثانوية، وكان مدرس اللغة الفرنسية الفنان عبد الله فرغلى، الذى شاهد محمد فريد فى بعض الحفلات، فطلبه ليشارك فى مسرحية بعنوان "30 يوم فى السجن" لنجيب الريحانى.

وأسكن عبد الله فرغلى دور "مريم" للفنان محمد فريد، ذلك الدور الذى جسدته الفنانة فيكتوريا حبيقة فى مسرح نجيب الريحانى، وبالفعل ارتدى فريد ملابس الخادمة مريم وجسد دور امرأة فى تلك المسرحية.

وذكر الفنان محمد فريد في أحد لقاءاته عن كواليس أول عمل فني له، وقال: "خضتي الأولى من الكاميرا كانت في فيلم السقا مات.. عندما كنت أدرس في المعهد كان يُدرس لنا صلاح أبو سيف وطلب مني أن أذهب له استوديو الأهرام وقال لي ستقدم دور الرجل الذي يعمل في المسمط الخاص بتحية كاريوكا.. دي الخضة الأولى للكاميرا وأمام الفنانين والممثلين الكبار".

ومن أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.