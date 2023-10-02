شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم أوسكار.. ماموث عملاق يتجول في شوارع وسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أوسكار – عودة الماموث" للمخرج هشام الرشيدي، تريللر الفيلم، حيث يظهر فيل الماموث وهو يتجول بين البنايات وفي شوارع منطقة وسط البلد بالقاهرة .

ومن جانبه قال المخرج هشام الرشيدي، إن الفيلم تدور أحداثه في قالب تشويقي حول مهمة اعادة احياء كائن الماموث من جديد في عدد من الدول الأجنبية، ولكن وبشكل قدري تقع الطائرة التي تحمل هذا الكائن في مصر و تتوالى الأحداث، مشيرا إلى أن عمليات التصوير بدأت مؤخرا.

وأضاف الرشيدي ان الفيلم من إنتاج تريند، التي سبق وشاركت في العديد من أعمال هوليود منها مسلسل the boys، وفيلم lullaby وتم رصد ميزانية ضخمة وغير مسبوقة في الإنتاج السينمائي، ومن المقرر أن يتم استخدام أحدث التقنيات في مجال الجرافيك لتظهر الصورة بشكل متميز، مؤكدا أن الفيلم يتضمن كم كبير من الجرافيك لم يسبق وجوده في أي عمل سينمائي على مستوى الشرق الأوسط.

وأوضح الرشيدي أن الفيلم يشارك في بطولته نخبة من أبرز النجوم منهم ممثل عالمي ، وأنه سوف يتم الاعلان عن أسماء النجوم المشاركين في العمل، وذلك بالتزامن مع طرح الإعلان الرسمي للفيلم .