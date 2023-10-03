نهائيًا.. صدور الحكم الأخير بقضية مقتل شاب على يد فادي الهاشم زوج نانسي عجرم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 01:00 صباحاً - برأ القضاء اللبناني نهائياً فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، في قضية قتله عام 2020 رجلا سوريا في منزل الأسرة في منطقة كسروان شمال بيروت، واعتبر القضاء أن فعل الهاشم يُصنّف في إطار “الدفاع المشروع عن النفس”.

براءة زوج نانسي عجرم

أوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة أصدرت قراراً صادقت فيه على قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بمنع المحاكمة عن فادي الهاشم في قضية قتل السوري محمد موسى.

وشرح وكيل الهاشم المحامي غابي جرمانوس لوكالة فرانس برس أن ” قرار الهيئة الاتهامية الذي صادقت عليه محكمة التمييز اليوم (الاثنين الثاين من أكتوبر/تشرين أول 2023) يثبت أن شروط الدفاع المشروع متوافرة في قضية فادي الهاشم”.

تفاصيل حكم براءة زوج نانسي عجرم

وأضاف: “هذا يعني ببساطة أن القرار اعتبر أن الهاشم مارس حق الدفاع عن نفسه وعن عائلته في ضوء الظروف التي كان موجوداً فيها والثابتة بموجب تقارير علمية، من دخول السارق ليلاً وهو يحمل سلاحاً وتهديده الهاشم بإيذاء عائلته، وهذه الظروف كلها تتيح توصيف فعل الهاشم بأنه فعل دفاع عن النفس”، مشيراً إلى وجود “توازن بين رد فعله والخطر الذي تسبب به السارق”.

وأشار إلى أن “هذا القرار أعطى التوصيف الصحيح للدفاع المشروع عن النفس في حالات مماثلة وبات تالياً في إمكان أي شخص أن يدافع عن نفسه من دون أن يخشى صدور أي حكم قضائي بحقه بشرط التناسب بين الفعل الضار بالشخص وردة فعله المتمثلة في الدفاع عن نفسه”.

ولم يصدر بعد تعليق من أهل القتيل على القرار.

أزمة فيلا نانسي عجرم

وحسب حيثيات القضية ـ وفقا لرواية الهاشم وعجرم ـ فإن موسى تسلل إلى فيلا الفنانة عجرم في نيو سهيلة على بعد حوالي عشرين كيلومترا شمال بيروت ليل الرابع إلى الخامس من كانون الثاني/يناير 2020، وهو ملثم ومسلح بمسدس.

وتضيف الرواية أنّ موسى وصل الى غرفة نوم طفلات الهاشم الثلاث، وهدده بقتله وقتل عائلته إن لم يرشده الى خزنة الأموال والمجوهرات، فسارع الهاشم إلى إحضار مسدسه وأطلق النار على المهاجم وأرداه بـ 18 طلقا ناريا.

نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

نانسي عجرم تزوجت من طبيب الأسنان اللبنانى فادى الهاشم فى عام 2008، بعد قصة حب دامت ثلاث سنوات بينهما قبل الزواج، حيث بدأت قصة حبهما عندما زارته نانسي لعلاج بعد المشاكل في أسنانها.

لم تعلن نانسي لجمهورها تفاصيل قصة حبها وزواجها لكنها فاجأت الجميع بخبر زواجها دون أن تقيم عرس أو حفل خطوبة، ونتج عن هذا الزواج 3 بنات هن إيلا وميلا وليا.

نانسي عجرم تقدس الحياة العائلية، وتشارك جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا بالعديد من الصور التي تجمعها بأسرتها في مواقف مختلفة.

آخر أعمال نانسي عجرم

يذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخرًا، أحدث كليباتها الغنائية بعنوان “تيجي ننبسط”، عبر قناتها الرسمية بموقع YouTube والمنصات الموسيقية المختلفة.

تتعاون نانسي عجرم في أغنية “تيجي ننبسط” مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي طارق مدكور، والكليب من إخراج ليلى كنعان.

المطربة اللبنانية نانسي عجرم

وتعتبر نانسي من أبرز المطربات اللبنانيات والعربيات بشكل عام، ويحمل ظهورها طابعًا خاصًّا بها، حصلت خلال مشوارها الفني على الكثير من الجوائز والتكريمات أبرزها جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية؛ تشتهر بأغانيها المصورة على طريقة الفيديو كليب وشكَّلت رفقة المخرجة اللبنانية نادين لبكي ثنائيًّا فنيًّا استثنائيًّا.. لعل من أبرز ما قدما معًا: أخاصمك آه – يا سلام – يا طبطب يا دلع- آه ونص وأغنية إحساس جديد.

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