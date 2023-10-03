إبنة أشرف عبد الباقي إلى عالم الإخراج.. وهذا أول أعمالها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت المخرجة زينة عبد الباقي، إبنة الممثل المصري أشرف عبد الباقي عن أول أعمالها الفنية، وهو فيلم "مين يصدق"، وذلك بعد رحلة عامين.



وقالت زينة: "بدأت في كتابة الفيلم ثم إنضم إلي مصطفي خالد بهجت، كمشارك في الكتابة و منتج فني، ليتم الإنتهاء منه النص الكامل بعد أكثر من عام، ثم بدأنا علي الفور في مرحلة التحضيرات والتي استمرت مايقرب من 3 إلي 4 شهور وهي من أكثر الفترات المهمة بالنسبة لي. فأنا أحب التحضير مع كل فريق العمل خاصة الإنتاج والتصوير بالإضافة إلي بروفات مع الممثلين وكل الأقسام فهو يجعل فكرة التصوير سهلة بدون أي أسئلة فكل شئ يكون جاهز بتفاصيله، لذلك فالتحضير هو أصعب وأهم فترة بالنسبة لي. لم أقصد ذلك، ولكن الأمر بدأ بإختيار مدير تصوير الفيلم "إيزو" عبدالرحمن مصطفي رجب. فأنا كنت أبحث عن شخص لديه خبرة ومتفتح لتجربة غريبة وجديدة، وهو ما حدث مع جميع الأقسام بالفيلم، واستعنا بالكثير من الأشخاص من ذوي الخبرة في المجال من مخرجين ومنتجين وممثلين ليساعدونا بخبرتهم في هذا المشروع، ومن بينهم المخرجة الاستاذة كاملة أبو ذكري التي شجعتني في اختيار مدير التصوير صغير سنا للفيلم خاصة وأن علاقة المخرج بمدير التصوير أشبه بأب وأم العمل. صعوبات العمل دائما متوقعة، ولكن الحمدلله كل فريق العمل كان بمثابة يد واحدة لكل أي مسألة أو معضلة تواجهنا".