بالرغم من إعتزالها الغناء.. رامي جمال وزوجته بديو غنائي جديد

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الفنان المصري رامي جمال ضجة واسعة، بعد أن أعلن عن ديو غنائي سيجمعه بزوجته الفنانة المعتزلة ناريمان، لتكون هذه ثاني تجربة غنائية لهما بعد "مش ملاحظ حاجة" التي طرحت عام 202.



وشاركت ناريمان الجمهور عدة صور لها برفقة رامي من إستديو التسجيل، وعلقت: "قلولي، متوقعين الأغنية حب ولا دراما؟"، ليرد عليها رامي ممازحًا: "يا ترى إيه الموضوع محير جدًا".

وقد طرح رامي جمال البوستر الرسمي لألبومه الشتوي، ويحمل الألبوم إسم "متأخر جيت"، وحمس رامي الجمهور لهذا العمل المؤلف من 5 أغنيات وعلق بالقول : "تعالو نتفق اتفاق الناس اللي بتحب اول البوم والبوم فتره مش سهله العشر اغاني اللي جايين في الشتا دول عشانكم وهنبدأ مرحله جديده تماما وده وعد هنبدأ ب اغنيه جيت متأخر اللي واثق من حبي فيها ومن كتر ما بسمعها وانا عاده مبحبش اسمع شغلي ان فيها حاجه زي السحر كده انا شخصيا مدمنها ….علي قد ما هشوفكم متحمسين واشوف عدد كبير عاوزها تنزل هنزلها بسرعه ها جاهزين".



