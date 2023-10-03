رامي عاشور وساندي يشعلان حفل الكوربة احتفالًا بنصر أكتوبر وترشح السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشعل الفنان رامي عاشور والفنانة ساندي حفلًا غنائيًا في ميدان الكوربة بمنطقة مصر الجديدة ضمن احتفالات ذكرى نصر أكتوبر وترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وقام "رامي" بتحية المتواجدين وعلق قائلًا: "النهاردة يوم مهم جدًا جدًا لترشح السيسي للانتخابات ويا رب دائمًا مصر في تقدم".

كما شاركت بالحفل الفنانة ساندي والتي صعدت على المسرح وقدمت التحية والشكر للمتواجدين وعلقت على تواجدها قائلة: "متجمعين كلنا في حب مصر".

وشهد اليوم الاثنين العديد من الحفلات الغنائية بالتزامن مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر أبرزها حفل مدينة طنطا وأحياه الفنان رضا البحراوي والذي ظهر على المسرح بـ "علم مصر" وصورة للرئيس السيسي قائلًأ: "كلنا بنحبك يا سيسي".