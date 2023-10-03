نجوم الفن في عزاء أحمد سامي العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء المخرج الشاب أحمد سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا قبل يومين إثر إصابته بأزمة قلبية.

أقيم العزاء مساء اليوم الاثنين 2 أكتوبر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وشهد تواجد ميرفت أمين، يسرا، ريهام حجاج، ماجد المصري، سماح أنور، أشرف زكي.

وأعلنت الفنانة رشا سامي العدل، خبر الوفاة، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل".

وأضافت: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

يذكر أن الفنان سامي العدل رحل عن عالمنا في 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68 عاما.