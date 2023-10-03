أنيس بوجواري لـ"الخليج 365": "5 محي الدين أبو العز من الأفلام اللي هتعيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ينتظر صناع فيلم "5 محي الدين أبو العز" بطولة الفنان أحمد فتحي طرح الفيلم تجاريًا وذلك بعد الكشف عن الإعلان الدعائي الرسمي منذ أيام والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتواصل "الخليج 365" مع أحد صناع الفيلم وهو السيناريست الليبي أنيس بوجواري وتحدث عن الأعمال الكوميدية بشكل عام وعن الجديد الذي يقدمه بفيلم "5 محي الدين أبو العز" وعن تعاونه مع نجم الكوميديا أحمد فتحي لأول مرة.

وعن مشروع فيلم "5 محي الدين أبو العز" قال: "هي تجربة جماعية في الكتابة معايا محمد يونس، ومحمد عبدالخالق وتجربة مختلفة عن اللي بيتقدم دلوقتي في الكوميديا على الساحة وحاولنا نعتمد في الكتابة على فكرة كوميديا الموقف وبعدنا كل البعد عن كوميديا الإفيه والموضوع نفسه كان فيه مساحة لخلق كوميديا الموقف".

واستكمل: "ومكانش محتاج اننا نستظرف لأن الموضوع نفسه لايت دمه خفيف وفكرة الرحلة اللي أنا بحبها كمشاهد ومؤلف فكرة أن البطل بيخوض رحلة بيروح أماكن مختلفة ومش معتمد على مكان واحد أو شخصيات محددة لأ هو بيقابل شخصيات كتير خلال رحلته".

أما عن تعاونه مع الفنان أحمد فتحي: "ساعدنا لأن هو كان حابب يقدم حاجة جديدة وكان دماغه أنا كوميديان ايوة بس مبقاش داخل أضحك بس لأ أنا داخل أمثل ويبقى الموضوع لايت وخفيف، وهو كان حابب يعمل ده وأنا مكنتش أعرفه قبل الفيلم لكن كان عنده فكرة أنه عاوز يعمل حاجة مختلفة، وعنده تجارب زي حواري بوخارست وحالة عشق مكانش بيلعب كوميديا وكان بيلعب أدوار تقيلة".

وعن توقعاته للفيلم عقب عرضه تجاريًا: "اتمنى الفيلم يتشاف كويس ورأيي الشخصي الأسرة هتحب الفيلم وحتى بعد ما يتعرض على المنصات والتليفزيونات الناس هتحبه وأعتقد من الحاجات اللي هتعيش وكل ما ييجي على التليفزيون الناس هتحب تشوفه مش هتبقى متضايقة".

وعن متابعته للأعمال الكوميدية: "أنا بتابع أفلام عربي كتير جدًا أفلام لبناني وسوري ومغربي والكوميديا مؤخرًا يقال انها بعافية شوية ومؤخرًا الفيلم اللي شوفته وعجبني كان العميل صفر والموضوع متقدم بشكل ظريف".

تدور أحداث فيلم "5 محي الدين أبو العز" في إطار من الإثارة والكوميديا، حول سعي شاب للارتباط قبل سفره للخارج، لكنه يفاجأ بصدور حكم غيابي ضده بالإعدام في جريمة لا يعرف عنها شيء، فيقرر الهرب من المطار ويمر بالعديد من العقبات والمواقف الكوميدية في رحلة إثبات براءته.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من الفنانين، وهم مصطفى أبو سريع، هاجر الشرنوبي، محمد جمعة، نور قدري، شريف أبو هميلة، لبنى ونس، محمد عبدالعظيم، إلى جانب مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف منهم هشام ماجد وحسن أبو الروس، إخراج شادي علي.