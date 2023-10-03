شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان عن ترشح الرئيس السيسى: سعيدة لاستكمال ما بدأه ومصر تغيرت للأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة لقاء سويدان عن سعادتها وتأييدها لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "سعيدة جدا وشايفة إن ترشحه شيء طبيعى علشان يستكمل ما بدأه".

وأضافت: "الرئيس السيسي عمل حاجات كتيرة في مصر، وغيّر من شكل البلد للأفضل، وعمل مدن جديدة، وبذل مجهودات كبيرة جدا وكل ده فرق بشكل كبير في شكل مصر".

وتابعت: "أما بالنسبة للفن ففي الفترة الأخيرة رأينا تطورا كبيرا في الفن، كما أن المسرح المصري رجع ينور من تانى، وإنشاؤه لمدينة للثقافة والفنون في العامة الإدارية شيء رائع، وأتمنى منه الفترة المقبلة زيادة في الاهتمام بالتعليم والصحة".

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، صباح اليوم الإثنين، شارك فيها الآلاف من المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

وأكد المشاركون أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.