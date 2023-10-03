شكرا لقرائتكم خبر عن حفل موسيقي لـ يحيى خليل على المسرح الصغير بالأوبرا الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى رائد فن الجاز الموسيقار يحيى خليل حفلاً موسيقيًا على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساء، وذلك ضمن أنشطة دار الأوبرا خلال شهر أكتوبر الجارى.

وخلال شهر أكتوبر أيضًا يحيى الموسيقار يحيى خليل حفلاً آخر يوم الجمعة الموافق 13 من اكتوبر المقبل على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، حيث يقدم خليل خلال الحفل عددا من أعماله الخاصة إلى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقى العربية منهم: محمد عبدالوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل، وغيرهم

ومن المقرر أن يعود "يحيى خليل" من الولايات المتحدة الأمريكية إلى القاهرة قريبا من أجل إقامة بروفات لحفلي القاهرة والإسكندرية، وذلك بعد ما أنهى عددا من حفلاته هناك، منها حفل متحف الفنون بمدينة ديترويت والتي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية، وذلك بمصاحبة الأوركسترا العربية الوطنية بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم، وحفل الجمعية المصرية بمدينة شيكاغو.

يذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز فى مصر ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التى أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الأمر الذى جعله ضيفا دائما على أهم المهرجانات العالمية فى أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعد أول فنان مصرى يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء فى مصر والعالم العربى إلى جانب إسهاماته فى تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.