بفستان زفاف… زواج ياسمين عز يُشعل السوشيال ميديا والجمهور: هذا فرعونك الصغير؟!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 06:00 صباحاً - لا تنفصل الإعلامية ياسمين عز، المذيعة بقناة MBC مصر عن التريند اليومي على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى على منصة جوجل.

ياسمين عز تثير الجدل بصورة كبيرة بتصريحاتها الجدلية عن الرجال وخاصة الأزواج، والطريقة التي يجب أن تتعامل بها الزوجة مع زوجها في البيت، وهي النصائح التي يعتبرها الغالبية العظمى تقليل من قيمة المرأة والزوجة في العلاقة الزوجية، بينما يعتبرها القليل طبيعية.

شائعات حول ياسمين عز

وعادة ما تكثُر الشائعات حول الإعلامية ياسمين عز، في محاولة من بعض الصفحات على السوشيال ميديا الظهور في تريند جديد مرتبط بالمذيعة المثيرة للجدل.

وآخر الشائعات التي طالت ياسمين عز كان تداول صورة لها خلال الساعات القليلة الماضية تظهر فيها بفستان فرح بجانب شخص ما.

صورة مفبركة عن زواج ياسمين عز

وتبين من التدقيق في الصورة أنها مفبركة،وليست لـ ياسمين عز، حيث ظهرت بفبركة مفضوحة استطاع أن يكشفها المعلقون على الصورة لدى كل من تداولها.

تعليقات تفضح الفبركة

وبرزت العشرات من التعليقات التي كشفت فبركة المنشور، حيث قالوا إنها خدعة من الصعب أن تمر على أي عاقل أو مدقق للمنشور.

تصريحات مؤخرًا أثارت جدلًا

كانت الإعلامية ياسمين عز قد أثارت حالة من الجدل الواسع بعد إذاعة حلقة برنامجها، والتي وجهت خلالها نصائح للزوجات عن معاملة الأزواج بطريقة صحيحة، حيث دعت خلال الحلقة الزوجات إلى التفخيم من أزواجهن.

قالت ياسمين عز: « ليه بتنادي على جوزك حاف، قولي لجوزك يا استاذ، بلاش لو اسمه محمد تنادي وتقولي محما وتاكلي آخر حرف من اسمه، يعني ينفع لو اسمك سماح يقولك ياسما، هتعملي مشكلة وتقولي إنه بيخونك مع واحدة اسمها سما، قولي له أستاذ للتفخيم ومحمد للتنعيم الشتوي».

وتابعت: «لو جوزك مهندس لازم تحسسيه بالدفا والحنان، لأن حياته كلها مربعات ودواير ومستطيلات، ومحتاج يرتاح، قولي له الباشمهندس وفخمي فيه قدام صحابك.. دلعي جوزك الباشمهندس أحمد وهيفتحلك البلكونه يخليكي تشوفي النيل من التجمع.. سيبي لجوزك أكتر من رف، ورتبي دولابه واهتموا بملابسهم وسيبولهم رف في الدولاب علشان تاخدي حسنات، الرجالة حاسة بقهر بسبب موضوع الرف ده».

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