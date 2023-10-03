شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج مارتن سكورسيزى: مصطلح "فيلم مستقل" لا يعجبنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح المخرج العالمى مارتن سكورسيزي سبب عدم إعجابه بمسمى "الفيلم المستقل"، حيث المخرج، إثناء ترويجه لـ فيلمه الجديد Killers Of The Flower Moon في مدينة نيويورك، في مقابلة جديدة إن المصطلح غير مفيد لأنه "يصنف" عمل الناس.

وصرح سكورسيزي: "الأمر هو أنه سيكون من الرائع رؤية ليس فقط الأفلام الرائجة على شاشة كبيرة، ولكن أيضًا ما يعتبرونه الآن "أفلامًا مستقلة، فـ أنا لا أحب التصنيفات".

وتابع سكورسيزي قائلا: "أعتقد أن الأفلام للجميع، وأود أن أرى الدعم من دور العرض، على وجه الخصوص، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من الممكن للناس أن يرغبوا في القدوم إلى السينما لمشاهدة فيلم ليس بالضرورة أن يكون ناجحًا ويحتاج إلى شاشة عملاقة، أنا سعيد لـ عرض أعمالى في السينما، لكن بخلاف ذلك ستصبح دور العرض للأفلام الأكشن فقط، وهذا ما أشعر بالقلق بشأنه."



مارتن سكورسيزى

يجمع فيلم Killers of the Flower Moon النجوم ليوناردو دي كابريو وروبرتدي نيرو وليلي جلادستون، ويحكى الفيلم قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.

استنادًا إلى كتاب ديفيد جران الأكثر مبيعًا والذي نال استحسانًا واسع النطاق، تدور أحداث فيلم Killers of the Flower Moon في أوكلاهوما في عشرينيات القرن العشرين، ويصور القتل المتسلسل لأعضاء من قبيلة أوسيدج الغنية بالنفط، وهي سلسلة من الجرائم الوحشية التي أصبحت تُعرف باسم عهد الإرهاب.

ويمثل الفيلم التعاون السابع بين دي كابريو وسكورسيزي، ويشارك في بطولة الفيلم الذي تبلغ مدته 156 دقيقة جيسي بليمونز وجون ليثجو وأفضل ممثل حائز على جائزة الأوسكار بريندان فريزر، وتبلغ ميزانيته 200 مليون دولار.

وحصل أحدث أفلام المخرج العالمى مارتن سكورسيزي Killers of the Flower Moon، الذى تم عرضه لأول مرة خلال مهرجان كان السينمائى الدولى على 9 دقائق من التصفيق بعد انتهاء عرضه.

انضم إلى سكورسيزي في العرض الأول لفيلم Killers of the Flower Moon أبطال العمل، الثنائى روبرت دي نيرو وليوناردو دي كابريو، ، الذين استقبلوا بعض الهتافات والتصفيق عقب عرض الفيلم الذى وصلت مدته إلى 3 ساعات و 26 دقيقة