كورتني كارداشيان عارية في المسبح!

كتب امير فتحي في الأحد 4 أغسطس 2019 03:52 مساءً - استعرضت نجمة تلفزيون الواقع ​كورتني كارداشيان​ جسدها بصورة عارية تماما في حمام السباحة.

اما المستغرب في الموضوع ان حوض السباحة هذا ليس في منزلها او في مكان خاص بل داخل الفندق الذي تمضي فيه إجازتها في ساردينيا بإيطاليا مع أطفالها الثلاثة ووالدهم أي شريكها السابق سكوت ديسيك.

يذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي تظهر فيها كورتني او شقيقاتها بصور مماثلة فقد سبق وان ظهرن عاريات في جلسات تصوير عديدة.