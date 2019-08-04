كورتني كارداشيان عارية في المسبح!

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كتب امير فتحي في الأحد 4 أغسطس 2019 03:52 مساءً - استعرضت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان جسدها بصورة عارية تماما في حمام السباحة.
اما المستغرب في الموضوع ان حوض السباحة هذا ليس في منزلها او في مكان خاص بل داخل الفندق الذي تمضي فيه إجازتها في ساردينيا بإيطاليا مع أطفالها الثلاثة ووالدهم أي شريكها السابق سكوت ديسيك.
يذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي تظهر فيها كورتني او شقيقاتها بصور مماثلة فقد سبق وان ظهرن عاريات في جلسات تصوير عديدة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.