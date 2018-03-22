ميريام فارس تفاجئ جمهورها بنشر صورة نجلها

فاجأت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ جمهورها بخطوة غير متوقعة، فبعد فترة طويلة من دون أن تنشر صور خاصة لعائلتها، نشرت صورة جديدة لها تجمعها بابنها جايدن الذي كبر وأصبح يمشي.

وعلى الرغم من أن الصورة لم توضح ملامح وجهه عن قريب إلا أنه لا يزال يحافظ على شعره المجعد. وظهرت ميريام في الصورة معه وهي تقبّله وشكرته على منحها لقب الأم، وقالت فيها "شكراً لك لأنّك منحتني اللقب الذي تتمنّى أي إمرأة ان تحصل عليه وهو لقب الأم".

وأضافت: "أميري الصغير، لا يسعني أن أصف الحب الذي أكّنه لكَ، فالمشاعر والأحاسيس التي تزوّدني بها يومياً تتجاوز السحر. إنني محظوظة بكَ. عيدٌ سعيدٌ لكل الأمّهات في العالم بأسره، فلتكن حياتكنّ مليئة دوماً بالحب والفرح من خلال رؤية أطفالكن حولكن".