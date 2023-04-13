سعر نيسان سنترا 2024 بعد طرحها اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت شركة نيسان موتور إيجيبت، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية خاصة بسيارات العلامة اليابانية في مصر، يتم العمل بها بداية من اليوم.

وشهدت قائمة الأسعار الجديدة الخاصة بنيسان طرح موديل 2024 من السيارة السيدان "سنترا" المجمعة محلياً.

ووفقاً للقائمة الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم فإن السيارة نيسان سنترا 2024 التي تقدم بـ 4 فئات من التجهيزات تتوافر حالياً بفئة واحدة من التجهيزات فقط وهي الفئة الثانية upper.

وتزود السيارة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 118 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

أسعار سيارات نيسان سنترا 2023

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن نيسان موتور إيجيبت، فإن سعر الفئة الثانية من السيارة نيسان سنترا 2024 تقدم بسعر 623500 جنيه.