قفزة جديدة في أسعار سيارات إيجل برو وجلوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة ناشيونال موتورز، وكيل علامة DFSK في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الصينية موديل 2022، التي يتم العمل بداية من اليوم.

وشملت القائمة السعرية الجديدة الصادرة عن شركة ناشيونال موتورز، أسعار طرازات DFSK المتوافرة في السوق المحلية: "إيجل برو، وجلوري 330S، وعدد من أسطول النقل الخفيف التابع للعلامة".

وخلت القائمة الصادرة اليوم من أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات إيجل 580 لنفاذ مخزون السيارة،

وكذلك جلوري فان.

وشهدت القائمة الجديدة ارتفاعًا في أسعار جميع سيارات DFSK المتوافرة في مصر بدايةً من اليوم.

أسعار سيارات إيجل برو وجلوري 330s وسيارات DFSK التجارية:

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، القائمة السعرية الكاملة لسيارات DFSK في مصر بعد الزيادات الجديدة المعلنة اليوم: