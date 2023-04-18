سيارة سيدان جديدة تصل إلى مصر "التفاصيل"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجموعة IFG جروب، الوكيل الحصري والوحيد لسيارات ساوايست، عن وصول أول سيارة سيدان لـ"ساوايست" في السوق المحلية، لتنضم إلى قائمة طرازاتها المقدمة بمصر.

تحمل السيارة الجديدة اسم ساوايست A5، وتتواجد السيارة حالياً بصالات العرض الخاصة بـIFG.

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وأعلن وكيل ساوايست في مصر، أن السيارة السيدان الجديدة A5 سوف تقدم بضمان 6 سنوات أو 160 ألف كيلومتر.

وفقاً للمعلن فإن السيارة ساوايست A5 سوف يتم تقديمها بمحرك ميتسوبيشي اقتصادي.

تأتي السيارة ساوايست A5 الجديدة بهيكل خارجي ديناميكي متميز من تصميم بيننفارينا الإيطالية، وزودت بباقة متميزة من التجهيزات الخارجية والداخلية، منها (فتح باب "الشنطة" الخلفي بتمرير القدم، وإضاءة

نهارية، وفرش جلد داخلي فاخر، عجلة قيادة متعددة الوظائف مغطاة بالجلد، وزر لتشغيل المحرك، وجنوط ألومنيوم قياس 16 بوصة، وكاميرا خلفية للركن ومثبت للسرعة، وغيرها من الكماليات ووسائل الأمان).

ومن المنتظر أن يتم تقديم السيدان الجديدة A5 بسعر تنافسي، ولم يعلن وكيل ساوايست حتى الآن عن باقي التفاصيل الفنية الخاصة بالسيارة.

وسوف تقدم بوابة الوفد الإلكترونية المواصفات الكاملة والأسعار الرسمية للسيارة عقب الإعلان عنها رسمياً.