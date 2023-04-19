مرسيدس الأكثر ترخيصاً بقائمة السيارات الأوروبية في مصر رغم الزيادات

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، قائمة بالسيارات الأوروبية الأكثر ترخيصاً في مصر خلال شهر مارس الماضي.

وأظهر التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والذي حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منه عن تصدر علامة مرسيدس الألمانية لقائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصاً في السوق المصرية خلال شهر مارس، وذلك للشهر الثالث على التوالى.

وتصدرت علامة مرسيدس الألمانية قوائم تراخيص السيارات الأوروبية في مصر، بعدما تمكنت من ترخيص 599 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال شهر مارس الماضى.

وفي المركز الثاني من قائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصاً جاءت علامة سكودا بإجمالى 457 سيارة.

وحلت سيارات ستروين، في المركز الثالث بنحو 298 سيارة، وتلتها

رينو في المركز الرابع بـ 215 سيارة.

وفي المركز الخامس جاءت علامة بي ام دابليو، بعدما تمكنت من تسجيل 189 سيارة، وتلتها فولكس فاجن في المركز السادس بـ 183 سيارة.

واقتنصت سيارات أودي المركز السابع بعدما تمكنت من ترخيص 170 سيارة، وتلتها علامة فيات فى المركز الثاني بواقع 157 سيارة.

وحلت سيارات علامة أوبل في المركز التاسع بإجمالى 123 سيارة، وتلتها سيات فى المركز العاشر من القائمة بـ112 سيارة.