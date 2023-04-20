نصائح مهمة لقائدي السيارات قبل السفر في العيد

ياسر رشاد - القاهرة - تُعد إجازة العيد فرصة للكثير من المواطنين والأسر المصرية للسفر، سواء للتنزه أو لزيارة الأهل والأقارب، وهو الأمر الذي يتطلب فحص السيارة بشكل سليم قبل السفر.

وينصح الخبراء والمتخصصون بضرور اتباع بعض النصائح، وذلك لتجنب الأعطال أثناء السفر على الطرق السريعة والمفتوحة.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، مجموعة من النصائح لقائدي السيارات، يجب اتباعها قبل السفر بالسيارة؛ حرصًا على سلامتهم.

5 نصائح لتجهيز السيارة قبل السفر في العيد:



- قياس زيت المحرك والتأكد من لزوجته.

- قياس ضغط الإطارات والتأكد من عدم وجود أي عيوب أو تلف في الإطار.

- قياس منسوب زيت الفرامل وفحص التيل.

- الكشف على سائل الردياتير والتأكد من وجود مياه كافية.

- فحص البطاريةوالتأكد من أنها تعمل بشكل سليم وقياس شحن الدينامو.