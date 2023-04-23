روسيا تنافس الصين بـ"موسكفيتش-3" شبيهة "جاك JS4"

ياسر رشاد - القاهرة - تعد السوق الروسية واحدة من أكبر أسواق السيارات حول العالم، وتتوافر بها الكثير من العلامات التجارية المختلفة سواء محلية الصنع أو المستوردة.

أخيرًا ظهر اسم السيارة "موسكفيتش-3"، باعتباره من أشهر الطرازات محلية الصنع في "موسكو".

مواصفات موسكفيتش-3

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، في التقرير التالي أبرز مواصفات السيارة الروسية موسكفيتش - 3 خاصة بعد تساؤلات العديد من المتابعين عنها في ظل تصميها الذي يشبه إلى حد كبير سيارات جاك JS4 الصينية.

حصلت السيارة "موسكفيتش - 3"، على هيكل كروس أوفر مميز التصميم ومجهّز بأحدث التقنيات ومنظومات الإضاءة.

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ومن حيث الأبعاد جاءت السيارة موسكفيتش-3، بطول 4 أمتار و41 سنتيمترا، بعرض 180 سم، وارتفاع 166 سم.

وزوّدت موسكفيتش-3، بتقنيات توفر أفضل معايير الرفاهية للركاب، منها شاشة لمسية متطورة بمقاس 10.25 بوصة قادرة على الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر CarPlay وAndroid Auto، ولوحة لمسية أسفل

الشاشة للتحكم بأنظمة التكييف وبعض الخصائص الأخرى، كما زوّدت مقصورتها بـ 6 مكبرات صوت عالية الأداء.

وجهّزت السيارة بنظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية ونظام طلب النجدة في الحالات الطارئة، ومنافذ USB داخلية لشحن الهواتف، ونظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، ونظام الحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات لنظام الرؤية المحيطية للهيكل، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وبحسب المعلن فإن السيارة تم تجهيزها بمحركات سعة 1.5 و 1.6 لتر تنتج ما يصل إلى 148 حصانًا وعزم دوران 210 نيوتن متر.