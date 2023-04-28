زيادات تصل إلى 250 ألف جنيه على كيا اكسيد 2022

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، وكيل علامةكيا في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات كيا بداية من اليوم.

وشهدت القائمة الجديدة زيادة أسعار سيارات كيا أكسيد موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 240 إلى 250 ألف جنيه لجيمع الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، في الجدول التالي الأسعار الجديدة للسيارة كيا إكسيد

موديل 2022

أسعار كيا اكسيد 2022

بحسب القائمة الجديدة أصبح سعر الفئة الأولى High line، من السيارة كيا اكسيد موديل 2022 بعد الزيادة 949.9 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية من السيارة كيا اكسيد 2022 TOP Line وفقاً للقائمة الجديدة أصبح 999.9 ألف جنيه.