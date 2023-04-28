الارشيف / اخبار السيارات

سيارات سوبارو تصل رسمياً إلى مليون جنيه بعد زيادات اليوم

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجموعة أبوغالي موتورز، وكيل علامة سوبارو في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات سوبارو موديل 2022، والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

 

شملت القائمة الجديدة الصادرة عن "أبوغالي موتورز"، أسعار السيارتين سوبارو إمبريزا، وكذلك سوبارو xv موديل 2022.

 

شهدت القائمة السعرية الرسمية الجديدة زيادة على جميع فئات السيارتين "إمبريزا"، و"xv" موديل 2022.

 

وبحسب القائمة فإن السيارة سوبارو إمبريزا تقدم بفئة واحدة من التجهيزات، بينما تقدم سوبارو xv بـ3 فئات من التجهيزات.

 

وبهذه الزيادة السعرية الجديدة أصبح سعر أعلى فئة من السيارة

سوبارو xv نحو مليون جنيه.

 

أسعار سيارات سوبارو 2022

 

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية لمتابعيها في السطور التالية القائمة السعرية الجديدة الصادرة اليوم لسيارات سوبارو موديل 2022.

 

سوبارو إمبريزا 2022

 

تقدم السيارة سوبارو إمبريزا بفئة واحدة من التجهيزات فقط بسعر729 ألف جنيه.

 

سوبارو xv

 

تقدم السيارة سوبارو xv بـ 3 فئات من التجهيزات أسعارها كالتالي:

 

الأولى 829 ألف جنيه


الثانية 899ألف جنيه


الثالثة 999ألف جنيه

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا