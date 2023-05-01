اخبار السيارات

زيادات جديدة على سيارات أوبل

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل الألمانية في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات أوبل موديل 2023.

 

وشملت القائمة، أسعار سيارات أوبل كورسا موديل 2023، وأوبل كروس لاند موديل 2023، وأوبل موكا موديل 2023، وخلت القائمة من أوبل جراند لاند.

 

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وشهدت القائمة زيادات جديدة بدايةً من اليوم على أسعار جميع موديلات أوبل 2023 المتوافرة في السوق المحلية.

 

 

 

أسعار سيارات أوبل 2023

 

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، الأسعار الجديدة

لسيارات أوبل موديل 2023 والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

 

أوبل كورسا

 

أوبل كورسا اليجانس 809990 جنيه 


أوبل كورسا توب لاين بلس 869990 جنيه 

 

أوبل كروس لاند


أوبل كروس لاند اليجانس 859990 جنيه


أوبل كروس لاند توب لاين 939990 جنيه.


أوبل موكا 


أوبل موكا اليجانس 1049990 جنيه


أوبل موكا GS لاين 1119990جنيه

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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