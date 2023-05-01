زيادات جديدة على سيارات أوبل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل الألمانية في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات أوبل موديل 2023.

وشملت القائمة، أسعار سيارات أوبل كورسا موديل 2023، وأوبل كروس لاند موديل 2023، وأوبل موكا موديل 2023، وخلت القائمة من أوبل جراند لاند.

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وشهدت القائمة زيادات جديدة بدايةً من اليوم على أسعار جميع موديلات أوبل 2023 المتوافرة في السوق المحلية.

أسعار سيارات أوبل 2023

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، الأسعار الجديدة

لسيارات أوبل موديل 2023 والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

أوبل كورسا

أوبل كورسا اليجانس 809990 جنيه



أوبل كورسا توب لاين بلس 869990 جنيه

أوبل كروس لاند



أوبل كروس لاند اليجانس 859990 جنيه



أوبل كروس لاند توب لاين 939990 جنيه.



أوبل موكا



أوبل موكا اليجانس 1049990 جنيه



أوبل موكا GS لاين 1119990جنيه