أسعار سيارات إم جي بعد زيادات اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة إم جي في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات إم جي في مصر، والتي يتم العمل بها بدايةً من أول مايو.
وشملت القائمة سيارات إم جي المتوافرة في مصر وهي "إم جي 5، إم جي 6، إم جي RX5، وإم جي ZS، وإم جي HS" موديل 2022.
وفقاً للقائمة الصادرة عن الوكيل المحلي للعلامة فإن جميع سيارات إم جي حصلت على زيادات سعرية بمختلف فئاتها.
أسعار سيارات إم جي في مصر
وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، القائمة السعرية الخاصة بجميع طرازات إم جي موديل2022 وفقاً للقائمة الجديدة الصادرة عن الوكيل الرسمي للعلامة، والتي تبدأ من 609990 جنيه للسيارة إم جي 5.
أسعار mg5
609990 جنيه classic
649990 جنيه comfort
679990 جنيه luxury
أسعار MG6
799990 جنيه COMFORT
839990 جنيه LUXURY
864990 جنيه LUXURY Red interior
أسعار RX5
899990 جنيه COMFORT
919990 جنيه accessoized
949990 جنيه LUXURY
أسعار ZS
699990 جنيه classic
734990 جنيه comfort
744990جنيه comfort accessorized
759990 جنيه luxury
أسعار HS
1049990جنيه black interior
1059990جنيه beige interior
1089990جنيه red interior
القائمة الكاملة