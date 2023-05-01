أسعار سيارات إم جي بعد زيادات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة إم جي في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات إم جي في مصر، والتي يتم العمل بها بدايةً من أول مايو.

وشملت القائمة سيارات إم جي المتوافرة في مصر وهي "إم جي 5، إم جي 6، إم جي RX5، وإم جي ZS، وإم جي HS" موديل 2022.

وفقاً للقائمة الصادرة عن الوكيل المحلي للعلامة فإن جميع سيارات إم جي حصلت على زيادات سعرية بمختلف فئاتها.

أسعار سيارات إم جي في مصر

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، القائمة السعرية الخاصة بجميع طرازات إم جي موديل

2022 وفقاً للقائمة الجديدة الصادرة عن الوكيل الرسمي للعلامة، والتي تبدأ من 609990 جنيه للسيارة إم جي 5.

أسعار mg5

609990 جنيه classic

649990 جنيه comfort

679990 جنيه luxury

أسعار MG6

799990 جنيه COMFORT

839990 جنيه LUXURY

864990 جنيه LUXURY Red interior

أسعار RX5

899990 جنيه COMFORT

919990 جنيه accessoized

949990 جنيه LUXURY

أسعار ZS

699990 جنيه classic

734990 جنيه comfort

744990جنيه comfort accessorized

759990 جنيه luxury

أسعار HS

1049990جنيه black interior

1059990جنيه beige interior

1089990جنيه red interior

القائمة الكاملة