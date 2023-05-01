اخبار السيارات

أسعار سيارات إم جي بعد زيادات اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة إم جي في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات إم جي في مصر، والتي يتم العمل بها بدايةً من أول مايو.

 

وشملت القائمة سيارات إم جي المتوافرة في مصر وهي "إم جي 5، إم جي 6، إم جي RX5، وإم جي ZS، وإم جي HS" موديل 2022.

 

وفقاً للقائمة الصادرة عن الوكيل المحلي للعلامة فإن جميع سيارات إم جي حصلت على زيادات سعرية بمختلف فئاتها.

 

أسعار سيارات إم جي في مصر

 

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، القائمة السعرية الخاصة بجميع طرازات إم جي موديل

2022 وفقاً للقائمة الجديدة الصادرة عن الوكيل الرسمي للعلامة، والتي تبدأ من 609990 جنيه للسيارة إم جي 5.

 

 

أسعار mg5

 

609990 جنيه classic 
649990 جنيه comfort 
679990 جنيه luxury 

 

 

أسعار MG6

 

799990 جنيه COMFORT 
839990 جنيه LUXURY

864990 جنيه LUXURY Red interior 

 

 

أسعار RX5

 

899990 جنيه COMFORT 

  919990 جنيه accessoized 

949990 جنيه LUXURY 

 

 

أسعار ZS

 

699990 جنيه classic 
734990 جنيه comfort 

744990جنيه comfort  accessorized 

759990 جنيه luxury 

 

 

أسعار HS

 

1049990جنيه black interior 
1059990جنيه beige interior 
1089990جنيه red interior

 

القائمة الكاملة

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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