أسعار سيارات شيفروليه بعد الزيادات الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفروليه في مصر، شبكة موزعيها بالأسعار الجديدة لسيارات شيفروليه "الملاكي" المتوافرة في السوق المحلية.

وشملت القائمة الجديدة الصادرة عن وكيل شيفروليه في مصر، اليوم، أسعار السيارتين شيفروليه أوبترا موديل 2023، وشيفروليه كابتيفا موديل 2022.

وشهدت القائمة ارتفاعاً في أسعار جميع فئات السيارة شيفروليه كابتيفا موديل٢٠٢٢ و ثبات أسعار شيفروليه أوبترا موديل ٢٠٢٣.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، القائمة السعرية لسيارات شيفروليه في مصر والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

أسعار سيارات شيفروليه أوبترا 2023

تتوافر شيفروليه أوبترا موديل 2023 بفئة واحدة من التجهيزات، واستقر سعر السيارة دون زيادات جديدة عند 501 ألف جنيه مقارنة بالقائمة السعرية السابقة.

أسعار شيفروليه كابتيفا 2022

تتوافر السيارة شيفروليه كابتيفا بـ4 فئات من التجهيزات، أسعارها كالتالي:

الأولى 979990 جنيه

الثانية 999990 جنيه

الثالثة 1089990 جنيه

الرابعة "7 مقاعد" 1109990 جنيه