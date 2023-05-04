أسعار سيارات بيجو بعد زيادات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت شركة مانسكو أوتوموتويف، وكيل علامة بيجو في مصر، اليوم، شبكة موزعيها بأحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الفرنسية موديل 2023 في السوق المحلية.

وفقاً للقائمة السعرية الجديدة التي أخطرت بها "مانسكو أوتوموتويف" شبكة موزعيها المعتمدين، فإن سيارات بيجو موديلات 2023 شهدت زيادات سعرية جديدة.

تشمل القائمة الجديدة الخاصة بسيارات بيجو 2023 طرازات

301، و508، و2008، و3008، و5008.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، القائمة السعرية الجديدة لسيارات بيجو موديل 2023 المتوافرة في مصر، والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم 3 مايو.

أسعار سيارات بيجو موديل 2023