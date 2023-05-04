ارتفاع أسعار سيارات فيات و"تيبو" تقترب من المليون جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة داينامكس للتوزيع، الوكيل المحلى لعلامة فيات في مصر، اليوم عن أحدث قائمة سعرية لسيارات فيات موديل 2023.

وأخطرت "داينامكس للتوزيع"، شبكة موزعيها المعتمدين بالقائمة السعرية الجديدة لسيارات فيات موديل 2023 والتي شملت طرازات "تيبو سيدان، وتيبو هاتشباك، وx500، و500".

وشهدت القائمة زيادات سعرية على جميع سيارات فيات موديل 2023 بمختلف فئاتها في السوق المصرية.

وبحسب القائمة السعرية الجديدة فإن سيارات فيات تقدم بضمان

5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب، كما تقدم "داينامكس" صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60 ألف كيلومتر أيهما أقرب".

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية القائمة السعرية الكاملة لسيارات فيات موديل 2023 والتي يتم العمل بها بدايةمن مايو.

أسعار سيارات فيات 2023