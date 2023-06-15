iCar 03 رباعية الدفع أحدث سيارات شيري

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت شركة صناعة السيارات الصينية شيري، سيارة جديدة تنتمي إلى فئة المركبات رباعية الدفع تحمل اسم شيري iCar 03، تزخر بالعديد من التقنيات الحديثة والمتطورة التي تجعلها واحدة من أبرز السيارات الكهربائية على الإطلاق.

مواصفات السيارة الجديدة شيري iCar 03

زودت شيري السيارة الجديدة iCar 03، بمحركين كهربائيين يولدان عزما يعادل العزم الذي يولده محرك بنزين توربيني بسعة 2.5 لتر، كما ستجهّز بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 10 سرعات.

أبعاد السيارة الجديدة شيري iCar 03

ويبلغ طول السيارة الجديدة رباعية الدفع شيري iCar 03، ذات التقنيات الحديثة نحو 4 أمتار و20 سم تقريبا، وعرضها 183 سم، وارتفاعها 170 سم، وصنع هيكلها من الفولاذ والألومينيوم والفايبر المتين، كما جهزت بسقف بانورامي بتصميم متميز.

السيارة الجديدة رباعية الدفع شيري iCar 03

سيارة تزخر التقنيات الحديثة

وتأتي السيارة الجديدة رباعية الدفع شيري iCar 03 ذات التقنيات الحديثة بهيكل كبير يوحي مظهره بالقوة والحداثة بنفس الوقت، ومزود بعجلات كبيرة وأنظمة تعليق خاصة تمكن المركبة من اجتياز أكثر الطرق وعورة.

وحازت السيارة الجديدة رباعية الدفع شيري iCar 03، على إعجاب العديد من عشاق السيارات حول العالم عقب الإعلان عنها بفضل التصميم المميز لواجهاتها والمصابيح المثبتة عليها، وتصميم قمرتها الداخلية المزودة بالعديد من التقنيات الحديثة إذ خلت واجهة القيادة لـ" شيري iCar 03" من الأزرار التقليدية تماماً، واستعيض عن الأزرار بـ 3 شاشات: اثنتين قبالة السائق والراكب الأمامي، وشاشة أخرى لمسية كبيرة في منتصف الواجهة، يمكن من خلالها التحكم بمعظم تقنيات السيارة.

أسعار السيارة الجديدة رباعية الدفع شيري iCar 03

ووفقاً للمعلن فإن السيارة الجديدة رباعية الدفع شيري iCar 03، سوف تباع في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 21 ألف دولار.

شيري في مصر

جدير بالذكر أن سيارات شيري تتوافر في السوق المصرية بـ 6 طرازا فقط هى «أريزو 5 – تيجو 3 – تيجو 7 – تيجو 7 برو – تيجو 8 – تيجو 8 برو».

وتعد السيارة أريزو 5 هي أرخص سيارات شيري في السوق المصرية، حيث يبدأ سعرها من 440 ألف جنيه.