حوادث أقل بسبب تقنية جديدة في السيارة الكهربائية آودي E Tron A6

ياسر رشاد - القاهرة - جاء الكشف عن السيارة الكهربائية الجديدة آودي E Tron A6، ليكون بمثابة نقلة كبيرة في مجال التقنيات، في ظل ما تزخر به من تجهيزات غير مسبوقة.

ويعد من أبرز المزايا التي حصلت عليها السيارة الكهربائية الجديدة آودي E Tron A6، ولم تطرح في أي سيارة من قبل، مصابيحها التي زودت بإمكانية فريدة إذ تُظهر هذه المصابيح إشارات ضوئية تنعكس على الطريق بجانب السيارة لتبين ما إذا كانت المركبة ستنعطف إلى اليمين أو إلى اليسار.

وبحسب المعلن عن السيارة الكهربائية الجديدة آودي E Tron A6، فإن قائد المركبة كذلك إذا قرر الانعطاف إلى اليمين مثلا على الطريق فإن الإشارات الضوئية ستظهر على الطريق على يمين العجلتين الأمامية والخلفية.

حوادث أقل على الطريق

ويرى الخبراء والمتخصصين أن مثل هذه التقنية الجديدة التي حصلت عليها السيارة الكهربائية الجديدة آودي E Tron A6، من شأنها أن تسهم بنسبة كبيرة في التقليل من معدلات الحوادث على الطريق.

أبواب خالية من قبضات الأبواب

والأمر المميز في السيارة الكهربائية الجديدة آودي E Tron A6، أيضا خلوها من قبضات الأبواب الخارجية، إذ يكفي أن يقوم صاحب السيارة بتمرير يده بجانب الباب بحركة بسيطة لتقوم حساسات الحركة بفتح الأبواب تلقائيا.

كاميرات بدلاً من المرايا الجانبية

ويخلو هيكل السيارة الكهربائية الجديدة آودي E Tron A6، من الخارج أيضا من المرايا الجانبية، إذ استعيض عن المرايا بكاميرات تظهر حالة الطريق على شاشات داخلية موجودة في قمرة القيادة.

آودي E Tron A6

تُعد شركة آودي الألمانية واحدة من أعرق وأشهر شركات السيارات في العالم بمجال صناعة السيارات، وهي شركة مملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية.

آودي A6 S-Line في مصر

كان الوكيل الرسمي لسيارات آودي في مصر قد طرح العام الماضي، أحدث سيارات العلامة الألمانية في السوق المحلية السيارة آودي A6 S-Line الجديدة.

وجاءت السيارة آودي A6 S-Line بالعديد مِن التجهيزات الفخمة واللمسات الرياضية المعزّزة داخليًّا وخارجيًّا.

وتتوافر آودي A6 S-Line بمحرك رباعي الأسطوانات بعلبة تروس أوتوماتيكية متطوّرة مزدوجة التعشيق من سبع سرعات فئة S Tronic، كما يُعاون المحرك البنزيني نظام هجين معتدل يعمل على خفض معدلات استهلاك الوقود.

ويبلغ معدل استهلاك الوقود في السيارة آودي A6 S-Line نحو 6.5 لترات لكل 100 كلم مقطوعة.

و يُمكن للسيارة آودي A6 S-Lineالسيدان الوصول إلى سرعة 100 كلم/ ساعة مِن السكون في غضون 7.9 ثوانٍ.